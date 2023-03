Китай призвал Tesla остановить «ценовую войну»

Bloomberg: китайские автопроизводители призвали Tesla отказаться от больших скидок

Американский производитель электромобилей Tesla предлагает огромные скидки на китайском рынке и заставляет переживать местные компании, которые расценивают происходящее как ценовую войну, пишет Bloomberg.

Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) призвала конкурента отказаться от агрессивной политики продаж. По ее мнению, скидки не являются долгосрочным решением проблемы падения продаж и накопления запасов. Отрасль должна вернуться к нормальной работе, чтобы обеспечить свое здоровое развитие, заявили в организации.

В октябре 2022 года компания Илона Маска снизила цены на ряд моделей, производимых на заводе в Шанхае. Очередная волна скидок в январе 2023 года обострила ситуацию. В результате автомобили Tesla китайского производства стоят на 14 процентов дешевле, чем в прошлом году, и почти на 50 процентов дешевле, чем в США и Европе.

Такие решения заставили местных производителей электромобилей, такие как Xpeng и Nio, а также ведущих международных брендов, включая Volkswagen и Mercedes-Benz, предлагать покупателям скидки до 70 тысяч юаней (10 тысяч долларов). Стартовая цена на электрический внедорожник Mach-E от Ford упала до 209,9 тысячи юаней, что почти на треть дешевле, чем в США. По подсчетам Bloomberg, еще по меньшей мере 30 автопроизводителей снизили цены.

Резкие снижения цен происходят в тяжелый период для самого большого автомобильного рынка в мире. Потребительские расходы в Китае сильно сократились из-за длительных ограничений, связанных с борьбой с COVID-19. На продажи повлияла и отмена государственных субсидий на покупку электромобилей в конце 2022 года, а также сбои в цепочках поставок.

Но даже с учетом проблем розничные продажи в Китае автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включая полностью электрические и подключаемые гибриды (Plug-in hybrid, PHEV), в прошлом году почти удвоились и составили 5,67 миллиона единиц. По данным Bloomberg New Energy Finance, продажи электромобилей в Китае в этом году могут достичь 8,1 миллиона единиц по сравнению с 3,2 миллиона в Европе и 1,9 миллиона в США. Американская инвестиционная компания Sanford C. Bernstein & Co сообщает, что только в 2023 году в КНР ожидается презентация 155 новых электрических и PHEV моделей.

В условиях такой конкуренции более сильные в финансовом отношении крупные игроки могут еще больше снижать цены. Управляющий директор консалтинговой компании JSC Automotive Йохен Зиберт заметил, что «Tesla создала хаос для всего рынка». Он добавил, что у компании есть миллиарды долларов, которые они могут использовать для этой цели, в то время как у других нет такой возможности.

По данным Morgan Stanley, такие китайские компании как Nio, Xpeng и Li Auto имеют достаточно сильные балансы, чтобы оставаться самофинансируемыми в течение следующих 18 месяцев. Но, как считают эксперты, более слабые игроки под давлением скидок конкурентов могут оказаться на грани выживания в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что выручка Tesla в четвертом квартале 2022 года достигла рекордных 24,3 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 37 процентов. Годовая чистая прибыль выросла в два раза и составила 12,6 миллиарда долларов.