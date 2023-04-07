Редкая погоня тигра за гауром попала на видео

NDTV: в Индии тигр прогнал гаура и попал на видео

В Индии тигр прогнал гаура и удивил пользователей социальных сетей. Об этом сообщает NDTV.

Редкая погоня двух диких животных попала на видео. На кадрах видно, как тигр преследует гаура, а затем останавливается и наблюдает, как он убегает по тропинке.

По словам сотрудницы индийской административной службы Суприи Саху, хищник не собирался нападать на быка, а хотел только прогнать его. «Выживание в дикой природе является сложной задачей как для хищника, так и для добычи», — пишет она в соцсети.

Пользователи были восхищены увиденным. Многие назвали произошедшее борьбой за выживание, а другие предположили, что погоня связана с защитой своей территории. «Редкое зрелище. Тигры обычно не нападают на таких мощных гауров. Они оба избегают встречи из уважения к силе друг друга или, возможно, из страха», — утверждает один из пользователей. «Потрясающее видео, очень редко можно увидеть встречу тигра с гауром», — говорит другой.

Ранее сообщалось, что в США мужчина и женщина забрались в ручей и покормили аллигатора с рук. Шокированные увиденным пользователи социальных сетей осудили пару.