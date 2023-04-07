Госсекретарь США предложил прислушаться к украинскому народу в вопросе Крыма

Госсекретарь США Блинкен: вопрос принадлежности Крыма должен решить украинский народ

В вопросе территориальной принадлежности Крыма и других территорий следует прислушаться к украинскому народу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому изданию Ouest-France.

«Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев», — предложил Блинкен.

Он добавил, что одна из целей западных партнеров — помочь Киеву «продолжать отвоевывать территории». США и союзники обязались помогать Украине в защите ее территориальной целостности, заключил Блинкен.

Ранее американский госсекретарь раскрыл сроки начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, наступление украинских войск на передовой может начаться в ближайшие недели. Блинкен подчеркнул, что цели стран, поддерживающих Украину в конфликте — помощь в подготовке наступления и наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала государства.