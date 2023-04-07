Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:09, 8 апреля 2023Бывший СССР

В УПЦ опровергли наличие гражданства России у митрополита Киевского

УПЦ опровергла наличие гражданства РФ у митрополита Киевского Онуфрия и других архиереев
Митрополит Онуфрий

Митрополит Онуфрий. Фото: РИА Новости

Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) опровергли наличие гражданства России у митрополита Киевского Онуфрия и других архиереев. Об этом сообщается на сайте церкви.

В УПЦ отметили, что Онуфрий является гражданином Украины с рождения и другого гражданства не имеет. Другие епископы были лишены украинских паспортов без обоснования, добавили там. «Поэтому они подали в суд иск с требованием восстановить их украинское гражданство, поскольку другого у них нет», — говорится в сообщении.

Украинский национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители до 29 марта. В администрации заповедника заявили о расторжении договора — монахов заставили освободить являющиеся госсобственностью здания. На это в УПЦ ответили, что не собираются выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке Украины к крупнейшей мобилизации граждан
Стало известно о провалившейся попытке ВСУ захватить ЗАЭС
В Госдуме назвали неожиданным решение Кержакова уехать из России
Зеленский заявил о безальтернативном варианте для мира
Тутберидзе высказалась о противостоянии Загитовой и Медведевой
Звезда сериала «Актрисы» призвала занести москвичек в Красную книгу
Экоактивисты «парализуют» Берлин на две недели
Раскрыта причина экстремальной яркости у загадочного объекта M82 X-2
Депутаты призвали проверить информацию о называющем себя женщиной сотруднике ВШЭ
Минобороны заявило о плане Киева обвинить Россию в применении химоружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.