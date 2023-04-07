В УПЦ опровергли наличие гражданства России у митрополита Киевского

УПЦ опровергла наличие гражданства РФ у митрополита Киевского Онуфрия и других архиереев

Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) опровергли наличие гражданства России у митрополита Киевского Онуфрия и других архиереев. Об этом сообщается на сайте церкви.

В УПЦ отметили, что Онуфрий является гражданином Украины с рождения и другого гражданства не имеет. Другие епископы были лишены украинских паспортов без обоснования, добавили там. «Поэтому они подали в суд иск с требованием восстановить их украинское гражданство, поскольку другого у них нет», — говорится в сообщении.

Украинский национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители до 29 марта. В администрации заповедника заявили о расторжении договора — монахов заставили освободить являющиеся госсобственностью здания. На это в УПЦ ответили, что не собираются выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.