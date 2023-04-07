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21:14, 7 апреля 2023Россия

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов

Толстой: в Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Депутат уточнил, что предлагается запретить продажу испарителей везде, кроме розницы и открытую выкладку данного вида товаров (то есть допускается продажа только по спискам с закрытой витрины, как это сейчас происходит с обычными сигаретами). Также планируется запретить выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами, которые привлекают несовершеннолетних.

Также, по словам политика, вслед за введением ограничений для вейпов будет ужесточена ответственность за нарушение закона в сфере борьбы с потреблением никотина.

Ранее Депутаты отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут. По их данным, в 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака составили около 47 миллиардов рублей, а объем нелегального рынка в рунете — 6,5 миллиона рублей. Парламентарии опасаются, что к следующему году оборот данных средств может увеличиться в пять раз.

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Марина Совина
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