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20:20, 7 апреля 2023Путешествия

Туристка сняла на видео растерзавшее ребенка животное и возмутила подписчиков

Туристка в Австралии сняла на видео собаку динго, убившую ребенка, и прослыла глупой

Фото: Unsplash

На австралийском острове Кгари путешественница слишком близко подошла к дикой собаке динго, сняла ее на видео и возмутила подписчиков в соцсетях. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Уточняется, что туристка прибыла на остров вместе с группой других путешественников и проигнорировала предупреждение не подходить к диким животным. Молодая девушка приблизилась к динго и сняла себя на ее фоне, пока собака рычала и скалилась. При этом, как уточняет издание, на этом же месте совсем недавно динго растерзалf и убилf ребенка. Дикое животное держало шестилетнюю девочку под водой, пока та не задохнулась.

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Комментаторы под роликом были возмущены неосторожностью автора. Туристка прослыла в сети «глупой иностранкой», поскольку местные, по словам юзеров, не стали бы пренебрегать предупреждениями гида. «Это главное правило острова Кгари! Ни в коем случае не взаимодействуйте с динго», «Это же не домашние собаки», «Очередной пример того, как человек не использует голову», «Оставьте динго в покое», — написали комментаторы.

Ранее медведь неожиданно напал на туриста на горной тропе в американском штате Вайоминг. Животное бросилось на мужчину, когда он поднимался на пик Франк — гору высотой 4000 метров. Пострадавшего доставили в больницу.

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Зарина Дзагоева
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