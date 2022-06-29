Медведь неожиданно напал на туриста на горной тропе

Local News 8: опытный турист госпитализирован после нападения медведя гризли

Опытный турист был госпитализирован с травмами в результате нападения медведя гризли в горах на северо-западе американского штата Вайоминг. Об этом сообщает Local News 8.

Медведь неожиданно бросился на мужчину, когда тот поднимался по горной тропе на пик Франк — гору высотой 4000 метров, расположенную к юго-востоку от национального парка Йеллоустоун.

Зверь напал так быстро, что американец не успел воспользоваться спреем от медведей, который имел при себе.

Пострадавшего доставили на вертолете больницу города Биллингс, штат Монтана. О том, насколько тяжелые травмы он получил, не сообщается.

В департаменте рыбных ресурсов и дикой природы штата сообщили, что не планируют отслеживать напавшего на человека медведя.

Ранее сообщалось, что два медведя гризли устроили драку в гараже частного дома в американском городе Саут-Лейк-Тахо, штат Калифорния. Схватка животных продлилась несколько секунд.