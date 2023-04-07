Haber7: США захотели привести к власти в Турции «второго Зеленского»

США захотели поставить во главе Турции «второго Зеленского», который втянет Турцию в конфликт с Россией в Сирии. Об этом пишут обозреватели турецкого издания Haber7.

«США строят планы втянуть Россию и Турцию в конфликт в Сирии, на Черном море и в Центральной Азии в случае победы на выборах [оппозиционной коалиции] «Стола семи», заставив Турцию взять на себя роль Зеленского. Но в многолетних переговорах между США и партнерами по «Столу семи» по этому вопросу не удалось достичь определенного согласия», — говорится в материале.

Отмечается, что оппозиционная коалиция в Турции может занять антироссийскую позицию. Так, лидер «Хорошей» партии Мерал Акшенер призвал ввести санкции против России и бороться с российским экспансионизмом. Кроме того, советник Кылычдароглу Юнал Чевикез напомнил, что Турция поддерживает вступления Украины в НАТО, поскольку Анкара также входит в альянс.

При это в статье сказано, что Москва сможет завоевать расположение Турции, если предложит свои боевые самолеты и станет настоящим стратегическим партнером, в то время как Вашингтон пытается столкнуть страны в Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 14 мая в стране пройдут выборы главы государства и парламентские выборы. Единственным соперником нынешнего главы государства в президентской гонке станет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.