Украина подготовит новый санкционный список

Президент Украины Зеленский сообщил о подготовке нового санкционного списка

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового санкционного списка. Об этом политик рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список», — уведомил украинский лидер.

Ранее Зеленский ввел санкции в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Совета Федерации и Министерства финансов России. Под ограничения попали также Федеральная служба по финансовому мониторингу, Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны.