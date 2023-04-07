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23:35, 7 апреля 2023Бывший СССР

Украина подготовит новый санкционный список

Президент Украины Зеленский сообщил о подготовке нового санкционного списка
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Aleksandra Szmigiel

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового санкционного списка. Об этом политик рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список», — уведомил украинский лидер.

Ранее Зеленский ввел санкции в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Совета Федерации и Министерства финансов России. Под ограничения попали также Федеральная служба по финансовому мониторингу, Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны.

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Варвара Кузьмина
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