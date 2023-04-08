В США оценили возможность переговоров Москвы и Киева

Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом

Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом на данном этапе, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия должна быть готова к конструктивным переговорам. Кроме того, он отметил, что прекращение огня не будет справедливым шагом. «Если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром», — пояснил Блинкен, добавив, что российские власти могут совершить новое нападение через некоторое время.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирные переговоры по конфликту на Украине возможны лишь в том случае, если западные страны будут учитывать интересы Москвы. Он указал, что Запад должен учесть право жителей Донбасса и соседних территорий «жить так, как жили их предки».