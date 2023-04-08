Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:41, 8 апреля 2023Россия

Российский боец сообщил о взятии опорного пункта на кременском участке

Российский боец с позывным Зенит сообщил о взятии опорного пункта на кременском участке

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска взяли украинский опорный пункт на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным Зенит.

«С коптера был обнаружен опорный пункт противника, определены его координаты, по координатам отработала артиллерия, нанеся ему огневое поражение. Поставлена была задача на взятие опорника», — поделился он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ столкнулись с острым дефицитом боеприпасов
Жителям Подмосковья напомнили о возможности проведения церемонии имянаречения
Российский боец сообщил о взятии опорного пункта на кременском участке
Пригожин попросил Макрона защитить сына главы Русского дома в ЦАР
Москвичам назвали способы снизить риск заражения клещевым энцефалитом
Тайвань развернул протикорабельные комплексы из-за учений Китая
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в центре города
Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к Wildberries
Американский разведчик оценил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Во время захвата храма канонической УПЦ на Украине умер один из рейдеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.