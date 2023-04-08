Российский боец сообщил о взятии опорного пункта на кременском участке

Российский боец с позывным Зенит сообщил о взятии опорного пункта на кременском участке

Российские войска взяли украинский опорный пункт на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным Зенит.

«С коптера был обнаружен опорный пункт противника, определены его координаты, по координатам отработала артиллерия, нанеся ему огневое поражение. Поставлена была задача на взятие опорника», — поделился он.