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09:01, 8 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о входе бойцов «Вагнера» в западную часть Артемовска

«ВО»: бойцы «Вагнера» пересекли железную дорогу и вошли в западную часть Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пересекли железную дорогу и вошли в западную часть Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает «Военное обозрение» (ВО).

По информации портала, бойцы завершили взятие под свой контроль территории центрального городского железнодорожного вокзала.

6 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контратаку в Артемовске, пытаясь отбросить ЧВК «Вагнер» от «дороги жизни». Отмечалось, что на севере города продолжаются уличные бои, бойцы «Вагнера» перебросили на данный участок 12-15 штурмовых групп численностью 25-30 человек каждая. Российские военные пытаются вытеснить украинские подразделения за железную дорогу, восточнее которой есть участки, контролируемые ВСУ.

3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о «юридическом взятии» Артемовска. По его словам, это можно утверждать, поскольку над городской администрацией был вывешен флаг Российской Федерации.

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Марина Совина
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