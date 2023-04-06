Стало известно о попытках ВСУ отбросить «Вагнер» от «дороги жизни» в Артемовске

RusVesna: ВСУ контратакуют в Артемовске, пытаясь отбросить ЧВК «Вагнер» от «дороги жизни»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контратаку в Артемовске, пытаясь отбросить ЧВК «Вагнер» от «дороги жизни», об этом стало известно «Русской Весне».

Отмечается, что на севере города продолжаются уличные бои, бойцы «Вагнера» перебросили на данный участок 12-15 штурмовых групп численностью 25-30 человек каждая.

Издание сообщает со ссылкой на сводки ВСУ, что российские военные пытаются вытеснить украинские подразделения за железную дорогу, восточнее которой есть участки, контролируемые ВСУ.

Также вообщается, что Вооруженные силы Украины контратакуют в районе Ивановского, чтобы отодвинуть ЧВК, ВС России продолжают штурмы у Хромового, в направлении Северска, а также между Ступочками и Ивановским продолжаются позиционные бои.

Восточнее Богдановки и западние Курдюмовки украинские военные пытаются пойти в контратаку при помощи дронов и артиллерии.

Ранее «Русская Весна» сообщала, что ВСУ начали массово отступать и покидать Артемовск. По словам военных украинских аналитиков, ситуация на данном направлении приближается к критической, а частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» «наращивает свои штурмовые группы».

