Украинские военные начали массово отступать из Артемовска

RusVesna: украинские военные начали массово отступать и покидать Артемовск

Военные ВСУ начали массово отступать и покидать город Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сказано в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

По словам военных украинских аналитиков, ситуация на данном направлении приближается к критической, а частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» «наращивает свои штурмовые группы».

Наши подразделения начинают покидать Бахмут, командование делает все верно, некоторые уже вышли из города, потому что просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск Военный ВСУ

По его словам, тяжелые бои идут по улице Бахмутская, Спартаковская. Ночью несколько штурмовых групп «Вагнера» заехали в Артемовск, вооружившись тепловизорами, приборами ночного видения и артиллерией.

Над администрацией Артемовска подняли флаг России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил, что над администрацией Артемовска подняли флаг России. Он подчеркивал, что юридически город уже взят. Однако в западных районах города «еще сосредоточен противник».

Мы водрузили российский флаг с надписью «[военному корреспонденту] Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Бахмута Евгений Пригожин Основатель ЧВК «Вагнер»

За несколько дней до этого, 30 марта, российские штурмовые подразделения перешли в активное наступление в некоторых районах города. Бойцы активизировали атаки в центре и на севере Артемовска с наступлением темноты. При этом боец «Вагнера» рассказал, что оборону города с южных окраин, помимо украинских военных, держали иностранные наемники — из Польши и Грузии. Он отметил, что у польских наемников была отличительная черта — черная форма.

Евгений Пригожин в марте также заявлял, что его бойцы контролируют около 70 процентов Артемовска. Он утверждал, что военные ЧВК будут продолжать наступление до полного взятия города под контроль.

Зеленский про вывод украинских военных из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля допустил, что при условии угрозы потери личного состава из-за окружения командование ВСУ примет «правильные решения», имея в виду вывод войск из Артемовска. Еще в феврале политик заявлял, что военные не станут защищать его любой ценой и до последнего солдата. По словам Зеленского, это не такой большой город, как остальные города в Донбассе, но отстоять его для Киева все же важно.

Для меня самое главное — не потерять наших военных. И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте Владимир Зеленский Президент Украины

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 5 апреля в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что президент Украины понимает предрешенную судьбу города. По его словам, «видимо, он [Зеленский] хочет сохранить лицо, дав приказ своим войскам выйти из Артемовска под предлогом спасения человеческих жизней».

Джабаров подчеркнул, что всего несколько месяцев назад Владимир Зеленский «бросал в эту топку сотни людей, которые погибали непонятно во имя чего».

Почему Артемовск так важен для России

Глава Минобороны Сергей Шойгу 7 марта объяснил смысл продолжающихся ожесточенных боев за Артемовск. Он отметил, что контроль над городом позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр также напомнил, что Артемовск является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ Сергей Шойгу Министр обороны России

В свою очередь, депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что задача России в боях за Артемовск — выполнить задачу верховного главнокомандующего Владимира Путина по освобождению Донбасса, а Украины — продемонстрировать, что она делает все возможное для обескровливания российской армии.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что город является для России одним из ключевых объектов на линии обороны противника. Если удастся занять Артемовск окончательно, то откроются подходы с тыла к Краматорску и Славянску.

Леонков также прокомментировал значение города для Украины. По словам эксперта, падение Артемовска будет означать для президента Владимира Зеленского конец страны.