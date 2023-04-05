В России отреагировали на заявление Зеленского по Артемовску

Сенатор Джабаров: Зеленский понимает, что судьба Артемовска предрешена

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что президент Украины Владимир Зеленский понимает предрешенную судьбу Артемовска (так российская сторона называет город Бахмут). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал сам сенатор.

«Трудно сказать, что имел в виду этот деятель, но, скорее всего, он понимает, что рано или поздно Артемовск падет, и, видимо, он хочет сохранить лицо, дав приказ своим войскам выйти из Артемовска под предлогом спасения человеческих жизней. Хотя до этого бросал в эту топку сотни людей, которые погибали непонятно во имя чего. Я думаю, что судьба Артемовска предрешена, и он это понимает, поэтому такое заявление последовало», — отреагировал он на условие украинского лидера.

Во время визита в Польшу Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут защищать город, за который идут активные бои, любой ценой и до последнего солдата. Он отметил, что это не самый большой населенный пункт в Донбассе, но отстоять его все же важно для Киева.

«Для меня самое главное — не потерять наших военных. И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», — цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что ВСУ не станут защищать город любой ценой и до последнего солдата. По его словам, боевые действие будут продолжаться до тех пор, пока это разумно.