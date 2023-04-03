В России высказались о ситуации в Артемовске

«МК»: Леонков рассказал о ситуации в Артемовске в ДНР после поднятия флага России

Артемовск (украинское название — Бахмут) является для России одним из ключевых объектов на линии обороны противника. Если удастся занять его окончательно, то откроются подходы с тыла к Краматорску и Славянску, заявил военный эксперт Алексей Леонков в комментарии для «Московского комсомольца».

«Противник за счет занятых там господствующих высот давно уже доставляет нам оттуда серьезное беспокойство. Мы уже подошли к Славянску, почти взяли, но с севера оказалось его взять невозможно», — сообщил он.

Эксперт отметил, что фортификационные сооружения Донбасса были построены с умом, и брать их в лоб, как и обходить с фланга, сложно. «Но мы фланговыми операциями как раз сейчас и нащупываем слабину в их обороне, какой бы совершенной она не была», — уточнил он.

Леонков также прокомментировал значение Артемовска для Украины — по его словам, падение города будет означать для президента Владимира Зеленского конец страны. «Но они каждый раз так говорят. Сдачу Соледара и Мариуполя они тоже объявляли концом Украины. К сожалению, после сдачи этих городов режим Зеленского не пал», — заключил он.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «юридически Артемовск взят», уточнив, что в западных районах города «еще сосредоточен противник».