В США выявили первые случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19

Ученые из Майами выявили два случая рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19

Ученые из Университета Майами выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери переболели COVID-19 во время беременности. Об этом сообщает NBC со ссылкой на опубликованное в журнале Pediatrics исследование.

По данным специалистов, матери больных детей заразились коронавирусной инфекцией на втором триместре беременности в 2020 году, когда еще не были доступны вакцины. Ученые сообщили, что вирус SARS-CoV-2 проник в плод через плаценту, в результате чего произошло поражение головного мозга у младенцев. «Это первый случай, когда нам удалось продемонстрировать вирус в органе плода с трансплацентарным переходом», — сказал заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами доктора Майкл Пайдас.

Отмечается, что у обоих младенцев наблюдались серьезные задержки в развитии. Дети страдали от судорог. Ученые сообщили, что один ребенок скончался в возрасте 13 месяцев.

Акушер-гинеколог из Университета Майами доктор Шахназ Дуара призвал женщин, которые планируют беременность, сделать прививку от COVID-19, а в случае заражения своевременно сообщить своему педиатру.

Ранее команда ученых из Болонского университета связала перенесенный коронавирус с увеличением риска развития долгосрочных желудочно-кишечных расстройств на 60 процентов. Известно, что вирусные инфекции могут поражать желудочно-кишечный тракт и, в частности, вызывать синдром раздраженного кишечника. Расстройство может приобретать хроническую форму, характеризующуюся поражением толстой кишки.