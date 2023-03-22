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16:11, 22 марта 2023Наука и техника

Коронавирус связали с синдромом раздраженного кишечника

Gut: коронавирус увеличивает риск желудочно-кишечных расстройств на 60 процентов

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Команда ученых из Болонского университета связала перенесенный коронавирус с увеличением риска развития долгосрочных желудочно-кишечных расстройств на 60 процентов. Результаты работы опубликованы в журнале Gut.

Известно, что вирусные инфекции могут поражать желудочно-кишечный тракт и, в частности, вызывать синдром раздраженного кишечника. Расстройство может приобретать хроническую форму, характеризующуюся поражением толстой кишки.

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Чтобы выявить связь COVID-19 и этого заболевания, авторы рассмотрели данные 2183 пациентов, госпитализированных в 14 странах, включая Россию. Пациентов при поступлении в больницу обследовали, а затем наблюдали за ними в течение 12 месяцев. Полученную информацию сравнили с контрольной группой, которая не была инфицирована коронавирусом.

Проведенный анализ показал, что госпитализированные испытуемые чаще сообщали о наличии желудочно-кишечных симптомов (59,3 процента), чем контрольная группа (39,7 процента). Также у перенесших инфекцию был выше риск синдрома раздраженного кишечника, который связан с аллергией, затрудненным дыханием во время COVID-19 и регулярным приемом ингибиторов протонной помпы (препаратов, блокирующих выработку кислоты в желудке). Кроме того, через полгода и год после госпитализации сообщалось о более высоких уровнях тревоги и депрессии среди тех, у кого был коронавирус.

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Елена Апазиди
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