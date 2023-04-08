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12:08, 8 апреля 2023Экономика

Илон Маск посетит Китай

Bloomberg: глава Tesla Илон Маск посетит Китай

Фото: Aly Song / Reuters

Глава Tesla Илон Маск в эти выходные посетит Китай, чтобы предположительно побывать на расположенном в Шанхае заводе принадлежащей ему компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, бизнесмен планирует встретиться с представителями властей города. Уточняется, что программа поездки является предварительной и может быть дополнена другими мероприятиями.

Отмечается, что вместе с Маском в Китай отправится старший вице-президент Tesla Том Чжу.

Ранее производитель электрокаров Tesla впервые в истории возглавил рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира. За год стоимость компании Илона Маска увеличилась на 44 процента, до 66,2 миллиарда долларов, обойдя по этому показателю Mercedes-Benz и Toyota.

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Игорь Дмитров
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