Tesla стала самым дорогим автомобильным брендом

Tesla впервые в истории возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Американский производитель электрокаров Tesla впервые в истории возглавил рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира, сообщает Brand Finance.

За год компания Илона Маска обошла Mercedes-Benz и Toyota. Стоимость бренда Tesla выросла на 44 процента, до 66,2 миллиарда долларов. С допандемийных времен она увеличилась в пять раз. «Это хороший сигнал для Tesla — он говорит о лучшей узнаваемости бренда и может привести к росту продаж и выручки в будущем», — добавил директор Brand Finance Алекс Хэй.

Также за 2022 год новый рекорд установила китайская Sokon, стоимость бренда которой за год выросла на 123 процента, до 739 миллионов долларов. При этом самым авторитетным автомобильным брендом признали Ferrari NV — ей присвоили максимальный рейтинг «AAA+» несмотря на то, что его стоимость за год выросла лишь на 3 процента.

В 2023 году Tesla трижды снижала цены на весь свой модельный ряд из-за падения спроса на электрокары. Стоимость бюджетных версий Model 3 и Model Y опустилась на 20 тысяч долларов. Более дорогие модификации седанов Model S и Model X подешевели на 34 тысячи долларов. Маск объявил, что готов пожертвовать прибыльностью, чтобы продолжать расти в условиях повышения процентных ставок и возможной рецессии в США. Несмотря на это, за первый квартал Tesla продала лишь 10 695 автомобилей, это самый низкий показатель с третьего квартала 2021-го.