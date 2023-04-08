Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 8 апреля 2023Мир

Стало известно о планах Германии закупить оборудование для защиты от БПЛА

Tagesspiegel: бундесвер планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от БПЛА

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Бундесвер планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Tagesspiegel.

Источники газеты в кругах службы безопасности сообщили, что в последние месяцы над немецкими казармами, в том числе в местах, где украинские офицеры обучаются работе с оружием НАТО, были замечены подозрительные беспилотники.

По словам представителя министерства обороны ФРГ, ведомство не комментирует «любые инциденты, связанные с безопасностью». В настоящее время Вооруженные силы Германии используют для защиты от БПЛА оборудование HP-47.

Как заявило территориальное командование бундесвера, «по соображениям военной безопасности» точные данные о количестве оборудования для подавления сигналов БПЛА и местах их расположения не разглашаются.

Ранее стало известно, что бундесвер потратил все бюджетные средства, которые были выделены на закупку частей для военной техники в 2023 году. По данным Business Insider, бюджет бундесвера в текущем году составил 51 миллиард евро, из них почти пять миллиардов евро были выделены на закупку запчастей для военной техники. Как уточняется, деньги были потрачены на крупногабаритную технику, обмундирование и боеприпасы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием
Эрдоган обсудил с президентом Израиля сектор Газа
В Подмосковье похожий на слона жилой дом попал на видео
Стало известно о планах Германии закупить оборудование для защиты от БПЛА
В Киеве неизвестный открыл огонь по магазину из автомата
Нутрициолог назвала самые полезные снеки
Митрополит Киевский рассказал об отказе от российского гражданства
Жители столицы обнаружили стрит-арт от московского подражателя Клода Моне
В США выявили первые случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19
Три ракеты выпущены из Сирии в сторону Израиля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.