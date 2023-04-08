Стало известно о планах Германии закупить оборудование для защиты от БПЛА

Tagesspiegel: бундесвер планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от БПЛА

Бундесвер планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Tagesspiegel.

Источники газеты в кругах службы безопасности сообщили, что в последние месяцы над немецкими казармами, в том числе в местах, где украинские офицеры обучаются работе с оружием НАТО, были замечены подозрительные беспилотники.

По словам представителя министерства обороны ФРГ, ведомство не комментирует «любые инциденты, связанные с безопасностью». В настоящее время Вооруженные силы Германии используют для защиты от БПЛА оборудование HP-47.

Как заявило территориальное командование бундесвера, «по соображениям военной безопасности» точные данные о количестве оборудования для подавления сигналов БПЛА и местах их расположения не разглашаются.

Ранее стало известно, что бундесвер потратил все бюджетные средства, которые были выделены на закупку частей для военной техники в 2023 году. По данным Business Insider, бюджет бундесвера в текущем году составил 51 миллиард евро, из них почти пять миллиардов евро были выделены на закупку запчастей для военной техники. Как уточняется, деньги были потрачены на крупногабаритную технику, обмундирование и боеприпасы.

