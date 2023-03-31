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02:27, 31 марта 2023Мир

Бундесвер потратил все средства на закупку запчастей в текущем году

Business Insider: бундесвер уже потратил весь бюджет на закупку запчастей в 2023 году

Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK

Бундесвер потратил все бюджетные средства, которые были выделены на закупку частей для военной техники в 2023 году. Об этом сообщил Business Insider, ссылаясь на источники в управлении Вооруженных сил Германии по оборудованию, информационным технологиям и эксплуатации.

Бюджет бундесвера в текущем году составил 51 миллиард евро, из них почти пять миллиардов евро были выделены на закупку запчастей для военной техники. Эти средства уже израсходованы, и командование армии сообщило об этом министерству обороны Германии. Как уточняется, деньги были потрачены на крупногабаритную технику, обмундирование и боеприпасы.

Издание направило запрос в военное ведомство, но там заявили, что информация о данных расходах «в текущей ситуации касается интересов государственной безопасности».

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30 марта издание Neue Osnabrücker Zeitung сообщило, что число солдат, покинувших службу в бундесвере, растет второй год подряд. Службу покинули 19,5 тысячи человек, 4,2 тысячи из которых — досрочно: это самый высокий показатель с 2017 года.

При этом общая численность личного состава по итогам 2022 года снизилась до 183 050 человек. Это связывают с «постоянной нетрудоспособностью» военных.

15 марта комиссар по делам вооруженных сил Германии Ева Хегль заявила о необходимой модернизации армии, на которую может потребоваться 50 лет.

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Марина Совина
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