В Германии обнаружили нехватку солдат

Минобороны ФРГ: Бундесвер сталкивается с нехваткой военных второй год подряд

Число солдат, покинувших службу в Бундесвере, увеличивается второй год подряд. Службу покинули 19,5 тысяч человек, 4,2 тысячи из которых досрочно — это самый высокий показатель с 2017 года. Об этом сообщает Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные Федерального министерства обороны Германии.

Согласно данным ведомства, общая численность личного состава по итогам 2022 года снизилась до 183 050 человек. Это связывают с «постоянной нетрудоспособностью» военных. На воинскую службу поступило 18 766 человек.

При этом правительство ФРГ к 2031 году планировало нарастить численность Бундесвера до 203 тысяч солдат. Согласно данным Министерства обороны, для достижения этой цели необходимо нанимать на службу 21 тысячу человек ежегодно.

Ранее комиссар по делам вооружённых сил Германии Ева Хегль заявила о необходимой модернизации армии, на которую может потребоваться 50 лет. Также она сообщила, что нехватка техники затрудняет теоретическое и практическое обучение солдат. По ее мнению, материальная база армии и так была в тяжелом состоянии, а после после начала боевых действий на Украине стала еще хуже, так как многое было дано в качестве поддержки Киеву, но не было заменено.