В Минэнерго Турции оценили объем разведанных запасов газа

Минэнерго Турции: найденных запасов газа хватит на 35 лет обеспечения домохозяйств страны

Разведанных в Турции запасов газа хватит для того, чтобы в течение 35 лет обеспечивать этим топливом потребности домохозяйств. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в беседе с телеканалом CNN Turk.

По его словам, на данный момент объемы разведанных запасов составляют 710 миллиардов кубометров. «Этого нам хватит на обеспечение домов в течение 35 лет. Если брать и предприятия, то этих объемов хватит на 15-20 лет», — оценил Донмез количество обнаруженного топлива.

Министр также подчеркнул, что газ из турецких месторождений в Черном море дешевле импортного.

Ранее сообщалось, что Турция может начать поставлять населению газ, большие запасы которого были найдены в Черном море, в апреле. Проект был отложен из-за произошедших в стране в феврале землетрясений.