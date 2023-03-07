В Турции назвали сроки начала добычи черноморского газа после землетрясений

Глава Минэнерго Турции: проект добычи газа в Черном море откладывается из-за землетрясений

Турция может начать поставлять населению газ, большие запасы которого были найдены в Черном море, в апреле. Такие сроки назвал глава Минэнерго Турции Фатих Донмез, передает Anadolu.

Проект откладывается из-за разрушительных землетрясений в стране в феврале. Министр объясняет, что некоторые сотрудники, занятые в работах, проживали в зоне бедствия и в настоящее время находятся вместе со своими родственниками, которым была необходима помощь.

Землетрясения также привели к массовому оттоку рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве Турции. Так, в пострадавших регионах отмечается «серьезная миграция», писал ранее Bloomberg.

Турецкие власти объявили об открытии месторождения в Черном море в 2020 году, а в начале 2023-го завершилось строительство газоизмерительной станции (ГИС), предназначенной для поставок топлива гражданам страны. Тогда же стало известно о готовности трубопровода, соединяющего эту станцию с газораспределительной системой. Первые поставки потребителям обещали в первом квартале текущего года.

Ранее страна отмечала, что в месторождениях Черного моря находится около 710 миллиардов кубометров топлива. Турция может добывать найденный газ в течение 30-40 лет. Добыча топлива также поможет республике полностью избавиться от зависимости от иностранных поставок, и в том числе от российских, до 2030 года.