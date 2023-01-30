В Турции назвали срок полного отказа от поставок газа

Sabah: Турция намерена полностью отказаться от поставок газа до 2030 года

Турция планирует полностью избавиться от зависимости от импорта газа до 2030 года. Такие сроки назвал директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин, пишет газета Sabah.

По его словам, отказ от поставок топлива поможет Турции решить проблему дефицита федерального бюджета. «В 2022 году Турция имеет дефицит в размере примерно 90-100 миллиардов долларов в отношении импорта энергоносителей. За один месяц дефицит составляет 8-9 миллиардов долларов. Мы пытаемся закрыть его», — рассказал о намерении властей Бильгин.

Обрести независимость от импорта природного газа Турция может за счет больших запасов топлива в Черном море — страна может добывать найденный газ в течение 30-40 лет. На первом этапе планируется производить 10 миллионов кубометров в сутки, что позволит заместить 10 процентов от общего потребления. Таким образом, государство сможет экономить один миллиард долларов в месяц — траты сократятся с 9 миллиардов до 8 миллиардов долларов.

В настоящее время одним из главных поставщиков газа в Турцию остается Россия, на которую приходится 44 процента поставок в страну, заявлял ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Это также подтверждают таможенные данные стран-импортеров, согласно которым на начало 2023 года Турция является крупнейшим покупателем российского газа после Евросоюза.

Топливо поступает в страну по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Мощности, предназначенные для турецких потребителей (одна ветка «Турецкого потока» служит для поставок на юг Европы), в сумме позволяют поставить до 33 миллиардов кубометров в год.