«Газпром» рассказал об объемах транзита через Украину

«Газпром» сообщил о транзите 37,2 миллиона кубометров газа через ГИС «Суджа»

По состоянию на 8 апреля «Газпром» подает через Украину в подтвержденном страной объеме 37,2 миллиона кубометров газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об объемах транзита журналистам рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена. Днем ранее, 7 апреля, объемы прокачки составляли 37,1 миллиона кубометров.

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщил, что 8 апреля транзит газа через территорию страны может составить порядка 37,2 миллиона кубометров. Об этом говорилось на сайте оператора.

Транзитная ветка через Украину — единственный путь, по которому российский газ поступает в государства Центральной и Западной Европы. Известно, что после диверсий поставки по «Северному потоку» были остановлены. В то же время газ через «Голубой поток» и «Турецкий поток» поставляется в Турцию, а также страны Юго-Восточной и Южной Европы.