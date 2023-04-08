Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 8 апреля 2023Мир

Три ракеты выпущены из Сирии в сторону Израиля

Три ракеты выпущены из Сирии по Голанским высотам на севере Израиля

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Три ракеты были выпущены с территории Сирии в сторону Голанских высот на севере Израиля. Об этом сообщает израильская радиостанция КАН.

Две ракеты упали, предположительно, в Иордании, еще одна ракета пересекла территорию Израиля и упала на открытой местности на юге Голан, передает КАН. Оповещение сработало вблизи кибуца Митцер.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила запуск ракет со стороны Сирии по Голанам, сообщили в пресс-службе. Израильские военные не использовали системы противоракетной обороны (ПРО) для перехвата ракет, отметили в ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что несколько ракет выпущены по Израилю со стороны Ливана после соответствующих призывов ливанской группировки «Хезболла». «Железный купол» перехватил одну из выпущенных ракет в небе над северной частью страны. Согласно данным радиостанции КАН, один человек был ранен осколками упавшей ракеты, еще один пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием
Эрдоган обсудил с президентом Израиля сектор Газа
В Подмосковье похожий на слона жилой дом попал на видео
Стало известно о планах Германии закупить оборудование для защиты от БПЛА
В Киеве неизвестный открыл огонь по магазину из автомата
Нутрициолог назвала самые полезные снеки
Митрополит Киевский рассказал об отказе от российского гражданства
Жители столицы обнаружили стрит-арт от московского подражателя Клода Моне
В США выявили первые случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19
Три ракеты выпущены из Сирии в сторону Израиля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.