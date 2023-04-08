Три ракеты выпущены из Сирии в сторону Израиля

Три ракеты выпущены из Сирии по Голанским высотам на севере Израиля

Три ракеты были выпущены с территории Сирии в сторону Голанских высот на севере Израиля. Об этом сообщает израильская радиостанция КАН.

Две ракеты упали, предположительно, в Иордании, еще одна ракета пересекла территорию Израиля и упала на открытой местности на юге Голан, передает КАН. Оповещение сработало вблизи кибуца Митцер.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила запуск ракет со стороны Сирии по Голанам, сообщили в пресс-службе. Израильские военные не использовали системы противоракетной обороны (ПРО) для перехвата ракет, отметили в ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что несколько ракет выпущены по Израилю со стороны Ливана после соответствующих призывов ливанской группировки «Хезболла». «Железный купол» перехватил одну из выпущенных ракет в небе над северной частью страны. Согласно данным радиостанции КАН, один человек был ранен осколками упавшей ракеты, еще один пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.