По Израилю открыли огонь со стороны Ливана

Из Ливана по северу Израиля выпустили десятки ракет, пострадали два человека

Несколько ракет выпущены по Израилю со стороны Ливана после соответствующих призывов ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила одну из выпущенных ракет в небе над северной частью страны.

Согласно данным радиостанции КАН, один человек был ранен осколками упавшей ракеты, еще один пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.

Отмечается, что поддерживаемая властями Исламской Республики Иран «Хезболла» призвала палестинцев предпринять «все возможные меры» в ответ на избиение израильской полиции мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима 5 апреля.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран запускает беспилотники в Сирии и помогает «Хезболле» совершать высокоточные атаки на Израиль.