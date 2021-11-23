Израиль обвинил Иран в нанесении ударов с беспилотников

Иран использует свои военные базы в южном регионе Чабахар для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также для нанесения ударов с дронов по наземным целям за пределами государства. Об этом сообщил министр обороны Израиля Бени Ганц на стратегической конференции в университете имени Райхмана в Герлиции. Его слова передал редактор государственного издания Arutz Sheva Рони Кемпински на своей странице в Twitter.

Он назвал беспилотники одним из ключевых военных инструментов Ирана. По его словам, БПЛА могут достигать стратегических целей в пределах тысяч километров. «Этот потенциал уже подвергает опасности суннитские страны, международные войска на Ближнем Востоке, а также страны Европы и Африки», — заявил министр.

По его словам, иранская программа вооружения представляет угрозу всем странам. Ганц упомянул, что Иран запускает беспилотники в Сирии и помогает ливанской группировке «Хезболла» совершать высокоточные атаки на Израиль.

В конце июля израильский нефтяной танкер Mercer Street подвергся атаке одного или нескольких дронов-камикадзе. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании. Западные страны — в частности, Великобритания и США — считают власти Ирана причастными к инциденту.

С обвинениями также выступают в Израиле. В МИД России отметили, что без предъявления доказательств обвинения Ирана западными странами лишены оснований. Тегеран все отрицает.