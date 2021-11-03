В Иране сообщили об отражении атаки со стороны США на танкер в Оманском заливе

ВМС Ирана заявили, что отразили атаку США на находящийся в Оманском заливе танкер

ВМС Ирана отразили атаку сил США на иранский нефтяной танкер, находящийся в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, иранское государственное телевидение заявило о попытке американских военных заблокировать судно в акватории залива. Случившееся в Иране описали, как попытку США «украсть иранскую нефть». После инцидента, танкеру пришлось вернуться в территориальные воды Ирана.

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Mercer Street. Два дрона-камикадзе атаковали палубу судна, в результате чего погибли два члена экипажа. Один из них был гражданином Румынии, второй — подданным Великобритании.