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Британский спецназ отправили расследовать нападение на израильский танкер

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Mercer Street
Mercer Street
Фото: Rula Rouhana / Reuters

Британский спецназ отправили в Йемен, чтобы расследовать нападение на израильский танкер Mercer Street. Об этом пишет британская газета Daily Express.

По информации издания, 7 августа 40 бойцов Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) прибыли в аэропорт йеменской провинции Эль-Махра. Они будут общаться с местным населением, чтобы вычислить причастных к атаке. Кроме того, в британский отряд входит подразделение радиоэлектронной борьбы: они смогут перехватывать радиопереговоры в случае необходимости.

По данным Daily Express, британская команда работает вместе с силами специальных операций США, которые уже действуют в этом регионе, — они якобы занимаются обучением элитного подразделения Саудовской Аравии.

6 августа Великобритания не исключила новых действий в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) против Ирана в случае, если тот не захочет урегулировать дипломатическим путем инцидент с танкером в Аравийском море. В Лондоне и Вашингтоне утверждают, что доказательства причастности Тегерана к инциденту найдены.

Нефтяной танкер Mercer Street подвергся атаке дронов-камикадзе в конце июля. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании. Судно шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Group.

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