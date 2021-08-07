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В Иране ответили на обвинения Запада в атаке на израильский танкер

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Танкер Mercer Street
Танкер Mercer Street
Фото: Hasenpusch / Clobal Look Press

Иран ответил на обвинения Запада, в частности стран «Большой семерки», в своей причастности к атаке на израильский танкер Mercer Street, назвав их безосновательными, передает ТАСС слова официального представителя МИД страны Саида Хатибзаде.

Он отметил, что ведомство «решительно осуждает безосновательное заявление глав внешнеполитических ведомств государств "семерки", в котором выдвигаются беспочвенные обвинения в адрес Ирана».

По словам Хатибзаде, Иран привержен обеспечению безопасности стратегических водных путей Персидского залива и Ормузского пролива и готов сотрудничать со странами региона ради создания системы коллективной безопасности.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США после своего расследования заявило, что считает власти Ирана причастными к атаке на танкер. Великобритания же не исключила новых действий в Совете Безопасности ООН против Ирана в случае, если республика не захочет урегулировать инцидент дипломатическим путем.

Нефтяной танкер Mercer Street подвергся атаке дронов-камикадзе 30 июля. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании. Судно шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Group.

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