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Великобритания пригрозила Ирану из-за инцидента с танкером в Аравийском море

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Фото: Maxar Technologies / Reuters

Великобритания не исключила новых действий в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) против Ирана в случае, если тот не захочет урегулировать дипломатическим путем инцидент с танкером в Аравийском море. Об этом сообщила британский представитель при ООН Барбара Вудворд, передает ТАСС.

«Путь дипломатического диалога остается открытым. Но если Иран решит по нему не идти, тогда мы будем добиваться, чтобы привлечь Иран к ответственности», — пригрозила она. По словам Вудворд, данный вопрос может быть обсужден в СБ ООН на следующей неделе, когда состоятся дискуссии по безопасности на море.

Представитель Великобритании в Совбезе ООН также отметила, что предоставила доказательства ответственности Ирана за преднамеренную атаку на танкер Mercer Street. Дипломат уточнила, что они основаны на обломках беспилотника Shahed 136, обнаруженного на судне. Такие аппараты производят только в Иране, подчеркнула Вудворд.

Ранее глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил о «большой ошибке» Ирана из-за нападения на танкер. По его словам, подобные действия Тегерана могут привести к катастрофическому обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Атака на танкер Mercer Street произошла 30 июля у берегов Омана в Аравийском море. В результате нападения погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Западные страны обвиняют все отрицающих иранцев в нападении на судно Mercer Street, в результате которого погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии.

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