Британский генерал заявил о большой ошибке Ирана из-за нападения на танкер

Иран совершил большую ошибку, напав на принадлежащий израильской компании нефтяной танкер Mercer Street, в ходе которого погибли румынский и британский граждане. Об этом заявил глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер, передает Evening Standart.

По словам Картера, подобные действия Ирана могут привести к катастрофическому обострению ситуации на Ближнем Востоке и интернационализировать положение дел в Персидском заливе. В связи с этим британским властям необходимо принять определенные меры по противодействию Тегерану, считает генерал.

«В конечном итоге мы должны восстановить сдерживание Ирана», — подчеркнул Картер, отметив, что в ином случае поведение Тегерана может иметь крайне серьезные последствия для всего международного сообщества.

Ранее стало известно, что после инцидента с танкером Великобритания направила на Ближний Восток бойцов из элитных подразделений Особой лодочной службы (SBS) и Особой воздушной службы (SAS). Отмечалось, что главной задачей спецназовцев должны были стать захват или ликвидация ответственных за нападение на танкер.

Атака на танкер Mercer Street произошла у берегов Омана в Аравийском море. В результате нападения погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Отмечается, что судно связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group.