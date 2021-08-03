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В НАТО назвали наиболее вероятного организатора атаки на судно Mercer Street

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Фото: Hasenpusch / Globallookpress.com

НАТО назвала Иран наиболее вероятным организатором атаки на нефтяной танкер Mercer Street. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Мы присоединяемся к союзникам в решительном осуждении недавнего нападения со смертельным исходом на Mercer Street», — говорится в заявлении военного блока. Также Североатлантический альянс выразил соболезнования Великобритании и Румынии, граждане которых погибли при бомбардировке судна. В организации отметили необходимость соблюдения принципов свободного судоходства в соответствии с международным правом.

Действия Ирана в регионе Персидского залива союзники назвали «дестабилизирующими». Они призвали Тегеран соблюдать взятые на себя международные обязательства.

30 июля японский нефтяной танкер Mercer Street подвергся атаке одного или нескольких дронов-камикадзе в Аравийском море, недалеко от берегов Омана. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании. Судно шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Group. Румыния, США, Великобритания и Израиль 1 и 2 августа обвинили Иран в смертельной атаке и сообщили о разработке «надлежащего ответа» на агрессию.

2 августа в МИД России сообщили, что без предъявления доказательств обвинения западных стран в сторону Ирана будут лишены оснований. Также в ведомстве подчеркнули, что Москва пока не выработала своей позиции по инциденту из-за отсутствия фактов, подтверждающих чью-либо ответственность.

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