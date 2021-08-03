В НАТО назвали наиболее вероятного организатора атаки на судно Mercer Street

НАТО назвала Иран наиболее вероятным организатором атаки на нефтяной танкер Mercer Street. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Мы присоединяемся к союзникам в решительном осуждении недавнего нападения со смертельным исходом на Mercer Street», — говорится в заявлении военного блока. Также Североатлантический альянс выразил соболезнования Великобритании и Румынии, граждане которых погибли при бомбардировке судна. В организации отметили необходимость соблюдения принципов свободного судоходства в соответствии с международным правом.

Действия Ирана в регионе Персидского залива союзники назвали «дестабилизирующими». Они призвали Тегеран соблюдать взятые на себя международные обязательства.

30 июля японский нефтяной танкер Mercer Street подвергся атаке одного или нескольких дронов-камикадзе в Аравийском море, недалеко от берегов Омана. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании. Судно шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Group. Румыния, США, Великобритания и Израиль 1 и 2 августа обвинили Иран в смертельной атаке и сообщили о разработке «надлежащего ответа» на агрессию.

2 августа в МИД России сообщили, что без предъявления доказательств обвинения западных стран в сторону Ирана будут лишены оснований. Также в ведомстве подчеркнули, что Москва пока не выработала своей позиции по инциденту из-за отсутствия фактов, подтверждающих чью-либо ответственность.