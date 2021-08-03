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Британия перебросила элитный спецназ на Ближний Восток после нападения на танкер

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Фото: Johan Victor / Reuters

Великобритания направила на Ближний Восток бойцов из элитных подразделений Особой лодочной службы (SBS) и Особой воздушной службы (SAS) после нападения на принадлежащий израильской компании нефтяной танкер Mercer Street, в ходе которого погибли румынский и британский граждане. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источников издания, большая группа британских спецназовцев прибыла в регион на минувших выходных, чтобы усилить уже находящуюся там группировку специалистов. Их главной задачей станет захват или ликвидация ответственных за нападение на танкер. Кроме того, они примут участие в обучении местных войск.

Уточняется, что всего в миссии задействованы несколько десятков бойцов элитных подразделений спецназа. Также на место были переброшены специалисты по радиоэлектронной борьбе и группа беспилотных летательных аппаратов. Известно, что британские военные объединят свои усилия со спецназовцами из США, которые работают в регионе.

Другие подробности миссии не раскрываются. Как отмечает The Mirror, она должна стать четким сигналом для Ирана, который считают причастным к атаке на танкер, о том, что Великобритания не потерпит нападений на морские суда в международных водах.

Инцидент произошел у берегов Омана в Аравийском море. В результате нападения погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Отмечается, что судно связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group.

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