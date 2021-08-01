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Британия пригрозила Ирану последствиями за смертельное нападение на танкер

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Фото: JOHAN VICTOR / Reuters

Великобритания пригрозила Ирану последствиями за смертельное нападение на нефтяной танкер Mercer Street, принадлежащий израильской компании. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб, передает пресс-служба министерства.

«Великобритания работает со своими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение», — сказал министр.

Рааб назвал нападение на танкер «незаконным и жестоким». Он также предположил, что Иран атаковал Mercer Street с «использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов».

Ранее сообщалось, что власти США присоединились к совместному заявлению Великобритании и Израиля о причастности Ирана к нападению на японский танкер Mercer Street в Аравийском море.

Инцидент произошел у берегов Омана в Аравийском море. В результате нападения погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Отмечается, что судно связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group.

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