В Великобритании допустили причастность Ирана к захвату танкера у берегов ОАЭ

В Великобритании допустили причастность Ирана к захвату танкера Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, британские спецслужбы считают, что к инциденту могут быть причастны иранские военнослужащие или их союзники.

Ранее сообщалось, что танкер Asphalt Princess был угнан группой из восьми или девяти человек в Оманском заливе. Инцидент, предположительно, произошел в 97 километрах от провинции Фуджейра. По сообщениям источников, на борт судна поднялись вооруженные люди, отключили системы слежения и увели его в неизвестном направлении.

