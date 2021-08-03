Стало известно о предположительном угоне танкера у берегов ОАЭ

Танкер Asphalt Princess был угнан группой из восьми или девяти человек у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщили Sky News со ссылкой на одну из служб безопасности Великобритании.

Инцидент, предположительно, произошел в 97 километрах от провинции Фуджейра. По сообщениям источников, на борт судна поднялись вооруженные люди, выключили системы слежения и увели его в неизвестном направлении. Представитель МИД Великобритании заявил, что британский спецназ участвует в расследовании инцидента.

Ранее четыре нефтяных танкера — Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss — сообщили о потере контроля над рулевым управлением и отключении двигателей. У всех кораблей отказали спутниковые треккеры. При этом в Reuters отмечают, что ОАЭ не сразу признали случившееся, несмотря на показание средства слежения за судами MarineTraffic.com.

С 1 по 2 августа Румыния, США, Великобритания и Израиль обвинили Иран в нападении на танкер Mercer Street у берегов Омана. Как стало известно, один или несколько дронов-камикадзе атаковали палубу судна, в результате чего погибли гражданин Румынии и подданный Великобритании. 3 августа появились сообщения, что Великобритания перебросила элитный спецназ на Ближний Восток, чтобы найти и ликвидировать виновников нападения.