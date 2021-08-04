Мир
 
Последние новости
Врач объяснил призыв ВОЗ приостановить ревакцинацию
Москвич подпалил автомобили возле собственного дома 
Учительница физкультуры занялась сексом с 16-летней ученицей и попала под суд
Люксовый бренд подняли на смех за продажу дырявых вещей за 133 тысячи рублей
В Белоруссии назвали организаторов протестных акций в стране
Россиянам рассказали о снижении цен
Мусор поможет найти сотни тысяч рабочих мест на рынке труда
Чиновника Мосгортранса отстранили после ДТП с 13 пострадавшими
США поделились ожиданиями от России в сфере кибербезопасности
Увольнение «невовлеченных» сотрудников российской компании вызвало скандал
Новости партнеров
Прослушать новость

В России отреагировали на атаку на танкер в Омане

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Rula Rouhana / Reuters

Россия отказывается спешить с выводами о ситуации с атакой на танкер Mercer Street у берегов Омана. Таким образом отреагировал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в этой истории надо опираться на факты, а не спешить делать выводы и предпринимать какие-либо действия. «Мы пока еще изучаем детали. Есть много противоречащей информации, анализа по принципу highly likely (весьма вероятно – прим. "Ленты.ру"), что мы полностью отвергаем», — сказал Полянский.

Ранее британский генерал Ник Картер заявил о «большой ошибке» Ирана из-за нападения на танкер. По его словам, подобные действия Тегерана могут привести к катастрофическому обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Атака на танкер Mercer Street произошла 30 июля у берегов Омана в Аравийском море. В результате нападения погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В НАТО назвали наиболее вероятного организатора атаки на судно Mercer Street
Британия перебросила элитный спецназ на Ближний Восток после нападения на танкер
Стало известно о смертельном нападении на израильский нефтяной танкер