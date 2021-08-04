В России отреагировали на атаку на танкер в Омане

Россия отказывается спешить с выводами о ситуации с атакой на танкер Mercer Street у берегов Омана. Таким образом отреагировал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в этой истории надо опираться на факты, а не спешить делать выводы и предпринимать какие-либо действия. «Мы пока еще изучаем детали. Есть много противоречащей информации, анализа по принципу highly likely (весьма вероятно – прим. "Ленты.ру"), что мы полностью отвергаем», — сказал Полянский.

Ранее британский генерал Ник Картер заявил о «большой ошибке» Ирана из-за нападения на танкер. По его словам, подобные действия Тегерана могут привести к катастрофическому обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Атака на танкер Mercer Street произошла 30 июля у берегов Омана в Аравийском море. В результате нападения погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании.