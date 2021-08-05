Израиль пригрозил Ирану войной из-за танкера

Министр обороны Израиля Бени Ганц пригрозил Ирану войной из-за атаки на нефтяной танкер Mercer Street у берегов Омана. Об этом пишет ABC News.

«Сейчас нам надо предпринять конкретные действия, совершить военные атаки на Тегеран», — считает глава Минобороны.

Комментируя угрозы израильских властей, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что они могут сами принимать решения, которые считают целесообразными.

В ответ иранская сторона в очередной раз обвинила Израиль в атаках на грузовые судна, которые следуют в Сирию.

Хотя Тегеран не признался в причастности к происшествию с Mercer Street, Великобритания, США и Израиль считают его виновным. Действия Ирана в регионе Персидского залива назвали «дестабилизирующими». Россия отметила, что подобные заявления безосновательны до тех пор, пока не будут приведены ясные доказательства.

Японский нефтяной танкер подвергся атаке одного или нескольких дронов-камикадзе 30 июля. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании. Судно шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Group.

2 августа в МИД России сообщили, что без предъявления доказательств обвинения западных стран в сторону Ирана будут лишены оснований. Также в ведомстве подчеркнули, что Москва пока не выработала своей позиции по инциденту из-за отсутствия фактов, подтверждающих чью-либо ответственность.