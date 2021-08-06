В США провели расследование атаки на израильский танкер и назвали виновных

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) провело расследование атаки на танкер Mercer Street и назвало виновных. Документ опубликован на сайте ведомства, кроме того, его опубликовала журналистка издания Politico Лара Селигман (Lara Seligman) в своем Twitter.

Согласно результатам исследования, к атаке на судно причастны власти Ирана.

Такие выводы представители CENTCOM сделали на основании нескольких улик, обнаруженных на месте происшествия — речь идет об фрагментах беспилотного летательного аппарата. По данным следствия, некоторые части беспилотника идентичны тому, что производят в Иране. Это также подтвердили эксперты из Великобритании.

Пока официальный Тегеран не прокомментировал эти сообщения.

Хотя Иран не признался в причастности к происшествию с Mercer Street, Великобритания, США и Израиль считают его виновным. Более того, израильский министр обороны Бени Ганц пригрозил Тегерану ответными атаками. Действия, якобы совершенные Ираном, также раскритиковали представители «Большой семерки» (G7).

Нефтяной танкер Mercer Street подвергся атаке одного или нескольких дронов-камикадзе 30 июля. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании. Судно шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Group.

2 августа в МИД России сообщили, что без предъявления доказательств обвинения западных стран в сторону Ирана будут лишены оснований. Также в ведомстве подчеркнули, что Москва пока не выработала своей позиции по инциденту из-за отсутствия фактов, подтверждающих чью-либо ответственность.