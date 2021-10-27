Иран обвинил иностранное государство в кибератаке на его бензоколонки

Иностранное государство организовало кибератаку на топливную систему Ирана, какая именно страна за этим стояла — пока говорить рано. Об этом сообщили государственные СМИ Ирана, передает агентство Reuters.

Сообщается, что на бензоколонках страны образовались большие очереди. В медиа подтвердили, что специалисты занимаются этой проблемой и ликвидируют ее в ближайшие часы. Отключилась популярная в стране возможность оплачивать топливо более дешево с помощью специальной карты — заправиться по более высокой цене все еще можно.

Отмечается, что атака произошла в годовщину протестов в стране: два года назад, в ноябре 2019 года, в Иране подскочили цены на топливо, что привело к уличным демонстрациям и схваткам с полицией. СМИ тогда сообщали, что при подавлении протестов были убиты сотни людей.

Израильский нефтяной танкер Mercer Street подвергся атаке одного или нескольких дронов-камикадзе в конце июля. В результате погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и подданный Великобритании. Западные страны — в частности, Великобритания и США — считают власти Ирана причастными к инциденту. С обвинениями также выступают в Израиле. В МИД России отметили, что без предъявления доказательств обвинения Ирана западными странами лишены оснований. Тегеран все отрицает.