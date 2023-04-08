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04:19, 8 апреля 2023Мир

В Германии выступили за ужесточение мер против обхода антироссийских санкций

Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал ужесточить меры против обхода санкций в отношении России

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke заявил, что необходимо принять более жесткие меры по предотвращению обхода санкций в отношении России. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что обход санкций недопустим. В связи с этим политик выразил мнение, что данным вопросом необходимо заняться «гораздо энергичнее и решительнее». В частности, Хабек предложил последовать примеру Дании, которая использует существующие таможенные данные компаний для выявления случаев уклонения от санкций. «Когда такие возникают, например, большое количество определенных товаров, которые раньше отправлялись в Россию, теперь вдруг должны быть доставлены в примерно таком же количестве в третью страну, это повод задуматься», — отметил он.

Вице-канцлер ФРГ напомнил, что Минэкономики Германии в конце февраля 2023 года предложило конкретные шаги по более эффективной борьбе с обходом санкций. По его словам, Берлин обсуждает данное предложение с партнерами из Евросоюза.

Ранее Роберт Хабек призвал ввести санкции против стран, получающих уран из России.

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Марина Совина
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