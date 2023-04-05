В Германии призвали ввести санкции против получающих уран из России стран

Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал ввести санкции против стран, получающих уран из России

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек призвал ввести санкции против стран, получающих уран из России. Об этом сообщает Newsunrolled.

По его словам украинская сторона спросила его, почему покупка российского урана до сих пор не находится под санкциями. «Я не думаю, что есть хороший ответ на это. Однако это должно произойти в какой-то момент, даже если означает перемены для стран, которые все еще имеют атомные электростанции, работающие на российском уране. Но мне это кажется разумным, поэтому я буду работать над этим», — заявил министр.

Хабек также указал, что Россия все еще обходит многие санкции через третьи страны. «Речь идет о санкциях, которые должны положить конец войне. Тот, кто их обходит, подрывает именно эти усилия», — сказал министр, призвав накладывать ограничения на компании, которые нелегально отправляют товары в Россию из стран, не входящих в Евросоюз.

Ранее Хабек извинился перед Украиной за опоздание с поставками оружия. По словам Хабека, когда в 2021 году он говорил о возможности эскалации конфликта на Украине, Берлин не смог или не изъявил желания предоставить Киеву военную помощь, о которой он просил.