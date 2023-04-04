Вице-канцлер Германии извинился перед Украиной за опоздание с поставками оружия

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек извинился перед Украиной за опоздание с поставками оружия во время переговоров с президентом республики Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Obozrevatel.

«Вы объяснили мне, а также другим членам кабинета, что угроза войны была реальной. К тому времени мы начали дебаты в Германии о том, что мы должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать. Мне очень стыдно за все это … часть моей работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве», — сказал Хабек.

Ранее вице-канцлер прокомментировал, какой объем средств может понадобиться на восстановление Украины. Он оценил возможность восстановления Украины и подчеркнул, что для реализации этой цели недостаточно средств, которые Германия, Европейский союз (ЕС) и США «могут собрать вместе».

«Ответ относительно прост: никто не знает, что представляют собой разрушения за линией фронта, соответственно, когда, какие районы будут отвоеваны и каково их количество. То, что это очень большие деньги, это легко зафиксировать», — заявил Хабек.