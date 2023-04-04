В Германии оценили возможность восстановления Украины

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что средств ЕС и США недостаточно на восстановление Украины

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек прокомментировал, какой объем средств может понадобиться на восстановление Украины. Об этом он высказался в эфире телеканала ZDF.

Хабек оценил возможность восстановления Украины и подчеркнул, что для реализации этой цели недостаточно средств, которые Германия, Европейский союз (ЕС) и США «могут собрать вместе».

«Ответ относительно прост: никто не знает, что представляют собой разрушения за линией фронта, соответственно, когда, какие районы будут отвоеваны и каково их количество. То, что это очень большие деньги, это легко зафиксировать», — заявил он.

При этом министр добавил, что восстановление Украины частично придется оплачивать из государственных средств, однако страна нуждается в совместных усилиях. По его мнению, Киеву следует создать хорошие инвестиционные условия, предложить гарантии, льготы и стимулы, после чего частный капитал захочет быть причастным к этому.

Ранее Хабек назвал запоздалым решение властей о поставках оружия Украине. Когда в 2021 году он предупреждал возможности эскалации конфликта на Украине, Берлин не смог или не изъявил желания предоставить Киеву необходимую военную помощь.