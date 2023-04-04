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04:43, 4 апреля 2023Мир

Вице-канцлер ФРГ назвал запоздалым решение властей о поставках оружия Украине

Вице-канцлер Германии Хабек назвал запоздалым решение властей о поставках оружия Украине
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, находящийся с визитом в Киеве, назвал запоздалым решение правительства страны о поставках оружия Украине, сообщает ТАСС.

По словам Хабека, когда в 2021 году он говорил о возможности эскалации конфликта на Украине, Берлин не смог или не изъявил желания предоставить Киеву военную помощь, о которой он просил. Однако он подчеркнул, что с тех пор позиция ФРГ изменилась, выразив сожаление из-за того, что это заняло так много времени.

«Мне очень стыдно, что было слишком поздно», — отметил министр.

Ранее военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош указал на то, что после встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином у Москвы и Пекина сформировалось общее видение ситуации на Украине. Он выразил уверенность в том, что странам Запада не удастся каким-либо образом на это повлиять.

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Марина Совина
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