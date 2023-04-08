В Венгрии захотели ввести пошлины на украинское зерно

В Венгрии захотели ужесточить контроль за украинским зерном и ввести на него пошлины

Власти Венгрии захотели ужесточить контроль за транзитными перевозками украинского зерна через свою территорию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает ТАСС.

По словам чиновника, такой шаг позволит проследить, чтобы зерно с Украины не оставалось на рынках центральноевропейских стран, где оно составляет конкуренцию местной сельхозпродукции, а следовало в изначальные страны назначения.

Кроме того, венгерский министр предложил временно восстановить таможенные пошлины и ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины. Надь пояснил, что европейские производители терпят серьезные убытки из-за демпинговых цен на украинское зерно.

Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву омрачил скандал, вызванный отставкой министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика из-за ситуации с украинским зерном в стране. Чиновник решил покинуть должность из-за того, что Еврокомиссия отказалась принимать меры по борьбе с избытком украинского зерна в некоторых европейских странах, в том числе в Польше.

